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Общество

Участок дороги Первомайск - Стеклянный отремонтировали в Нижегородской области

03 ноября 2021 14:28  [33] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Участок дороги Первомайск - Стеклянный протяженностью 15 км отремонтировали в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ремонт начался в прошлом году. Тогда специалисты восстановили первые три километра участка. Остальная часть работ была выполнена в 2021 году. Стоимость работ составила 130 млн рублей.

"Этот участок важен для жителей близлежащих населенных пунктов – Сарова, Первомайска. Кроме того, это часть пути в Мордовский заповедник. Поэтому важно было отремонтировать здесь дорогу. Ямочного ремонта явно было недостаточно, дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. Теперь же автомобилисты смогут ездить по ней с максимальным комфортом, учтена и безопасность пешеходов", - отметил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

В ходе ремонта участка было выполнено фрезерование старого покрытия. Далее на дороге уложили два слоя асфальтобетонного покрытия с гранитным щебнем (каждое по 5 см), и укрепили обочины гранулятором. Как только ремонт был закончен, рабочие нанесли на проезжую часть горизонтальную разметку со светоотражающими элементами.

"Сейчас изменился сам состав покрытия в соответствии с новыми требованиями ГОСТа, которые предусматривают большую прочность и увеличение срока гарантийного обслуживания дороги", - рассказал представитель компании-подрядчика - АО "Строитель" - Алексей Гаврилов.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

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Теги:
Дороги Нацпроект Первомайский г.о.
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