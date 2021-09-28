Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
03 ноября 2021 14:39  [1] Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней
03 ноября 2021 13:52  [67] Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
03 ноября 2021 13:19  [88] Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks
03 ноября 2021 12:51  [103] ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%
03 ноября 2021 12:25  [86] ПСБ консультирует малый и средний бизнес по вопросам получения госсубсидий
03 ноября 2021 11:36  [126] Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске
03 ноября 2021 10:28  [140] После оплаты долга "ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру ограничения тепловой энергии 14 нижегородским компаниям
03 ноября 2021 09:46  [206] Закон о семейном бизнесе планируется разработать в Заксобрании Нижегородской области
02 ноября 2021 16:37  [209] ВТБ: каждая седьмая атака мошенников стала "гибридной"
02 ноября 2021 15:07  [210] ПСБ расшил возможности онлайн-факторинга для поставщиков крупнейших компаний из различных отраслей
Бизнес

Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней

03 ноября 2021 14:39  [1] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Согласно информации, с 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали в 2 раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния.

Среди жителей – абонентов МегаФона, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Максимальная миграция населения в регионах с 28 по 30 октября была отмечена в Калининграде – город покинули 5,7% жителей. Далее следуют Санкт-Петербург – 5,5% и Саратов – 3,8%.

Из Нижнего Новгорода в начале нерабочих дней выехало около 3,6% жителей. Люди также стали меньше перемещаться внутри приволжской столицы: если в обычные дни октября один житель в среднем преодолевал 8 км в день, то во второй половине прошлой недели этот показатель сократился на 15% - до 7 км в день. Нижегородцы, которые все же решили уехать в другие регионы страны, чаще остальных городов выбирали Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Казань.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph