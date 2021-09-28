Новые лаборатории для молодых ученых откроются в России Общество

Новые лаборатории для молодых ученых откроются в России в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Так, уже в 2021 году планируется создание 120, а до 2024 года - не менее 900 молодежных лабораторий.

По словам Дмитрия Чернышенко, они будут организованы на базе научных организаций и вузов – участников научно-образовательных центров мирового уровня. Конкурсный отбор проходил с июля по сентябрь. Отмечается, что все заявки прошли экспертизу Российской академии наук.

В результате была выбрана 81 организация, где и будут созданы лаборатории. Работа стартовала с 1 октября, часть из лабораторий уже действуют.

Как пояснил вице-премьер, возраст руководителей таких лабораторий и 60% коллектива не должен превышать 39 лет.

"В Год науки и технологий, объявленный президентом, в России появится 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовывать новые стратегические инициативы. На создание и содержание молодежных лабораторий с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно", – рассказал Чернышенко.

Отметим, что в последние три года в научных организациях страны уже было создано 380 подобных лабораторий.

Ранее сообщалось, что межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" для разработки IT-концептов, продуктов и стартапов создано в Нижнем Новгороде.