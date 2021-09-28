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Общество

Около 1500 светофоров отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2021 году

04 ноября 2021 14:04  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде в этом году отремонтировали и восстановили 1 479 светофоров, в том числе по заявкам жителей. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он отметил, что при ремонте светофоров в центре города - на площади Минина и Пожарского, улицах Варварской, Алексеевской, Октябрьской, Академика Блохиной и площади Свободы кабельные линии были проложены под землёй - в соответствии с проектом "Чистое небо".

Светофорные объекты на набережной Гребного канала, площади Горького, проспекте Гагарина, улицах Ясной, Сурикова, Ветеринарной, Артельной, Студенческой, Ванеева, Бекетова, Семашко, Ковалихинской, Звездинке, Березовской были модернизированы.

На 18 перекрёстках установили повторители сигнала светофора: пл.Минина и Пожарского – ул.Варварская, Казанское шоссе - ул.Богдановича, ул.Безводная – Аэропорт, Нижневолжская наб. – ул.Широкая, Волжская набережная, д.9 , наб. Гребного канала – Судейская вышка, наб.Гребного канала – Парк Победы, пр.Гагарина – ул.Медицинская, пр.Гагарина – ул.Сурикова, пр.Гагарина – ул.Артельная, пр.Гагарина – ул.Ветеринарная, пр.Гагарина – Дельфин, пр.Гагарина – Дворец спорта, пр.Гагарина – ул.Студенческая, ул.Самаркандская – ул.Должанская, Волжская набережная д.10, Волжская набережная д.18, ул.Совнаркомовская – ул.Стрелка (д.13).

В настоящее время ведётся модернизация светофорных объектов, расположенных на пересечении Южного шоссе – ул. Янки Купалы, Казанского шоссе – ул. Лопатина и ул. Академика Сахарова – поворот на деревню Новая Кузнечиха. Также в скором времени модернизируют ещё три светофора на улице Родионова и Казанском шоссе.

Также Юрий Шалабаев добавил, что на дорогах города в этом году установили 1 983 новых дорожных знака, обладающих улучшенными светоотражающими характеристиками.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина около остановки "Тобольские казармы" ввели в эксплуатацию три новых светофора. Кроме того, автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвёздной как в направлении площади Лядова, так и в сторону Щербинок. Кроме того, новый светофор установили на перекрёстке напротив Дома связи на площади Горького.

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Теги:
движение ПДД Юрий Шалабаев
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