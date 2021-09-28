Мощная магнитная буря накрыла Землю 4 ноября Общество

Фото: с сайта tesis.lebedev.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На Земле ночью 4 ноября началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Индекс геомагнитной активности этой ночью резко подскочил до 7 баллов при максимальных 9. Крупный всплеск активности на Солнце учёные зарегистрировали в конце октября и уже прогнозировали как их последствие самые сильные в этом году магнитные бури.

За последние четыре года на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года. Более крупных событий за это время не происходило, подчеркнули в лаборатории.

На Земле в связи с магнитной бурей регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Если геомагнитная активность не спадёт, то России зона полярных сияний достигнет уже этим вечером.

Учёные полагают, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток.