Мощная магнитная буря накрыла Землю 4 ноября

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На Земле ночью 4 ноября началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Индекс геомагнитной активности этой ночью резко подскочил до 7 баллов при максимальных 9. Крупный всплеск активности на Солнце учёные зарегистрировали в конце октября и уже прогнозировали как их последствие самые сильные в этом году магнитные бури.
За последние четыре года на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года. Более крупных событий за это время не происходило, подчеркнули в лаборатории.
На Земле в связи с магнитной бурей регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Если геомагнитная активность не спадёт, то России зона полярных сияний достигнет уже этим вечером.
Учёные полагают, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток.
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