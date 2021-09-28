Движение на 525 км трассы М-7 в Нижегородской области восстановили после ДТП Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Движение на 525 км трассы М-7 в Нижегородской области восстановили после ДТП.

Напомним, ЧП произошло 5 ноября в 06:00 около с. Варганы в Лысковском районе.

В результате столкновения машин один человек погиб. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Из-за аварии движение на участке трассы было перекрыто.

В 08:40 транспорт запустили в реверсивном режиме.

После завершения следственных мероприятий дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей. Были задействованы две единицы спецтехники и четверо рабочих.

По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, с 11:25 движение возобновлено в штатном режиме.