Движение на 525 км трассы М-7 в Нижегородской области восстановили после ДТП.
Напомним, ЧП произошло 5 ноября в 06:00 около с. Варганы в Лысковском районе.
В результате столкновения машин один человек погиб. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Из-за аварии движение на участке трассы было перекрыто.
В 08:40 транспорт запустили в реверсивном режиме.
После завершения следственных мероприятий дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей. Были задействованы две единицы спецтехники и четверо рабочих.
По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, с 11:25 движение возобновлено в штатном режиме.
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