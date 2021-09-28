Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Нижегородской области
Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и легковушки в Нижегородской области.
ЧП произошло утром 5 ноября в Лысковском районе.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, на 525 км дороги Москва-Уфа столкнулись легковой автомобиль и два грузовика.
По предварительным сведениям, смертельные травмы получил один человек.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте происшествия работают представители оперативных служб.
Полицейскими организованы объездные пути.
Ранее сообщалось, что движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей.
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