Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и легковушки в Нижегородской области Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и легковушки в Нижегородской области.

ЧП произошло утром 5 ноября в Лысковском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, на 525 км дороги Москва-Уфа столкнулись легковой автомобиль и два грузовика.

По предварительным сведениям, смертельные травмы получил один человек.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работают представители оперативных служб.

Полицейскими организованы объездные пути.

Ранее сообщалось, что движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей.