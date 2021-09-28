Пилотный проект по выдаче QR-кодов переболевшим коронавирусом без больничного может быть распространен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пилотный проект нижегородской городской больницы №28 по выдаче QR-кодов переболевшим коронавирусом без больничного может быть со временем распространен на другие медицинские учреждения региона. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Информация о проекте появилась на странице больницы в соцсети Instagram в начале ноября.

Согласно информации, ранее в больницу поступали обращения нижегородцев, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и имеют положительный и отрицательный результаты ПЦР-мазка, выполненных в частных ЛПУ. При этом эти граждане не оформляли официальный больничный, а соблюдали самоизоляцию.

Отметим, что в настоящее время такие переболевшие не включены в регистр и не имеют QR-код.

"Для того, чтобы "легализовать" этих пациентов, нами принято решение о проведении работы по данному вопросу", - тогда пояснили в больнице.

Напомним, что новые сертификаты о вакцинации вводятся в России с 8 ноября. При этом те сертификаты, которые были сформированы до внесения изменений, автоматически переоформятся на портале Госуслуг до 1 марта.