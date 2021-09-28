Лысковская школа №3 в Нижегородской области открылась после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Лысковская школа №3 в Нижегородской области открылась после капремонта. Об этом сообщили в газете "Приволжская правда".

Согласно информации, в настоящее время в ней обучаются 722 ученика.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, школа полностью обновлена в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Из областного бюджета на ремонт выделено 150 млн рублей.

"Здесь были отремонтированы помещения на всех трех этажах, фасад, заменены окна, двери и кровля. В школе установлено видеонаблюдение и обеспечен надежный выход в Интернет. Удалось благоустроить и пришкольную территорию. Сама школа открылась в 1962 году, и капитальный ремонт был просто необходим", - сказал он.

Отмечается, что госпрограмма "Капитальный ремонт образовательных организаций" реализуется в Нижегородской области с 2019 года. Она рассчитана на шесть лет, до 2024 года. Общий объем ее финансирования составляет 12,9 млрд рублей.

"Благодаря другой региональной программе – "Развитие образования" - было выделено около 45 млн рублей на оборудование и материально-техническое обеспечение лысковской школы №3. Правильно, когда обновление проводится комплексно. Такие же принципы будут заложены и в федеральную программу капремонта, которая запускается по инициативе президента России", - добавил Глеб Никитин.

В открытии лысковской средней школы №3 участвовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, министр регионального образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова.

"Вклад в школу - это всегда вклад в будущее. Я сам учился в этой школе. И когда речь зашла о капитальном ремонте заведения, лично контролировал ход строительства. Образовательное учреждение получилось современным, хорошо оснащенным и очень красивым. Оно отвечает всем требованиям современной образовательной среды. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Пусть эта замечательная школа станет для детей настоящим вторым домом, где им всегда будет светло, уютно, куда они захотят возвращаться, чтобы вновь и вновь заниматься с любимыми педагогами! Желаю всем ученикам хороших отметок и всестороннего развития", - заявил Евгений Люлин.

Для школы приобрели новую мебель, полностью обновили базу компьютеров, купили передвижные компьютерные классы. Кроме этого, в кабинете физики установлена поточная система для электроснабжения практических работ на уроках и во внеурочное время. Для кабинета химии приобретена электронная периодическая система Менделеева. Кабинет информатики оснащен всем необходимым оборудованием для реализации программы по робототехнике. Заменено оборудование в кабинетах технологии для мальчиков и девочек.

В начальной школе установлены рельсовые системы досок для удобства работы. Для проведения коррекционных занятий с учащимися кабинеты психолога и логопеда оснащены современным оборудованием. Школьная столовая обрела новый вид, в ней полностью обновлено оборудование, посуда, мебель.

Напомним, что в 2019-2020 годах в области комплексно отремонтировано 10 школ, а по отдельным видам работ - 147 школ и 156 детсадов. До конца текущего года планируется завершить комплексный капремонт восьми школ, а по отдельным видам работ - в 58 школах и 76 детских садах. В течение 2022 года комплексный капитальный ремонт планируется провести в двух школах, отдельные виды работ будут выполнены в 50 школах и 58 детских садах.