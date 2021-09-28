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Общество

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" начал прием работ на конкурс "Чистый взгляд"

09 ноября 2021 14:45  [99] Общество

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") начинает приём работ на традиционный конкурс детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Нижегородской области конкурс-2021 юбилейный, он проводится уже в пятый раз, с 2017 года. В разные годы юные художники рисовали животных, птиц и редкие растения родного края.

В этом году тема работ – "Волга – великая русская река".

Конкурс проводится с 8 по 30 ноября 2021 года, работы принимаются от учащихся 1-4 классов школ города Кстово и Кстовского района. Авторы лучших рисунков получат приглашение на детское представление, формат которого будет определен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

СПРАВКА:

Конкурс "Чистый взгляд" проводится компанией "ЛУКОЙЛ" в регионах деятельности более десяти лет. Это экологический проект, который не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их бережно относиться к природе.

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Теги:
Конкурсы Кстовский район ЛУКОЙЛ
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