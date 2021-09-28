Штрафы выписаны семи нижегородцам за нарушение антиковидных правил Общество

Штрафы выписаны семи нижегородцам за нарушение антиковидных правил.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в Нижнем Новгороде состоялись суды по фактам нарушений требований указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Так, 8 ноября в районных судах Нижнего Новгорода рассмотрено 34 дел об административных нарушениях, связанных с несоблюдением правил, установленных при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ): 31 - в отношении физических лиц, 1 - в отношении юридических лиц, 1 – в отношении должностного лица и 1 – в отношении ИП.

По итогам рассмотрения административные штрафы были назначены одной организации, семи физическим лицам. 22 физическим лицам вынесены предупреждения.

Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на ИП – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.