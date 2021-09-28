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Культура и отдых

Выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" посетили 15 тыс. человек

09 ноября 2021 19:53  [77] Культура и отдых

Выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" посетили 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы региона.

Выставка русского сакрального искусства "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" завершила работу 8 ноября.

"Выставка "Небесный Нижний" стала важной частью юбилейного года. Мы увидели серьезный интерес к экспозиции со стороны нижегородцев и гостей города. У посетителей была возможность увидеть по-настоящему уникальные экспонаты", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Зрители могли ознакомиться со святыми Нижегородской земли и их иконографией в русском искусстве, с реликвиями и чудотворными иконами, сыгравшими важную роль в судьбе Российского государства. Кроме того, впервые Нижний Новгород был показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.

"Кремль исторически был духовным и культурным центром города. Сейчас этот статус удалось укрепить благодаря масштабной реконструкции. Одним из важных этапов работы стало восстановление здания манежа, которое долгое время использовалось как гараж. Сейчас там созданы все необходимые условия для организации выставок самого высокого уровня", - добавил губернатор Нижегородской области.

Экспонатами выставки стали 320 памятников древнерусского искусства XV – начала XX века из собраний 15 российских музеев и частных коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары. В разработке концепции выставки, а также в подготовке ее каталога участвовал Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Произведения искусства были привезены из Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, а также из музеев Нижегородской области. Более 70 икон из своего собрания предоставил Нижегородский государственный художественный музей.
Кроме того, масштабная экспозиция открыла в Нижегородском кремле новое выставочное пространство – отреставрированное здание манежа с домовой Никольской церковью. В результате реконструкции появилась экспозиционная зона площадью более 600 квадратных метров.

СПРАВКА:
Здание манежа в Кремле было построено в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Позднее строение было передано Нижегородской военной гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями. В советское время исторический облик здания был утрачен. Реставрационные работы здесь начались в 2018 году. Реконструкция Никольской церкви завершилась в конце 2020 года в рамках программы по возрождению исторических храмов Нижегородского кремля.

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Теги:
Выставка Искусство культура
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