Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2021 10:07  [46] Артем Кавинов: "Сотрудники нижегородской полиции - это всегда профессионализм и верность долгу"
10 ноября 2021 09:43  [76] Школа для учителей базовых общеобразовательных учреждений РАН прошла в Нижнем Новгороде
10 ноября 2021 09:24  [88] Космонавты МКС поздравили нижегородцев с 800-летием города
10 ноября 2021 09:10  [89] Евгений Люлин: "Охрана правопорядка является одной из основных задач государства"
10 ноября 2021 08:38  [95] Глеб Никитин: "В основе работы сотрудников органов внутренних дел - чувство долга и ответственности"
09 ноября 2021 19:11  [226] Нижегородская область вышла в лидеры по числу регистраций на участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа"
09 ноября 2021 18:34  [282] Штрафы выписаны семи нижегородцам за нарушение антиковидных правил
09 ноября 2021 18:14  [343] Мосты и съезды в Нижнем Новгороде начали посыпать песко-соляной смесью
09 ноября 2021 18:01  [257] Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра
09 ноября 2021 17:55  [202] Нижегородские аграрии собрали 400 тонн ягод и фруктов в 2021 году
Общество

Школа для учителей базовых общеобразовательных учреждений РАН прошла в Нижнем Новгороде

10 ноября 2021 09:43  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Школа для учителей химии, биологии и естествознания базовых общеобразовательных учреждений РАН прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, слушателями школы стали 37 педагогов естественнонаучных предметов базовых школ РАН из 15 регионов нашей страны.

К мероприятию в режиме онлайн могли подключиться все желающие. Участников ждали 26 научно-популярных лекций ведущих ученых нашей страны, 15 экскурсий в лаборатории, исследовательские институты и научные центры Нижнего Новгорода. Специалисты обсудили методики преподавания и способов решения школьниками олимпиадных задач, обменялись опытом организации урочной и внешкольной деятельности обучающихся.

В своем выступлении на церемонии закрытия школы министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила важность такого мероприятия для эффективной интеграции науки и образования, привлечения школьников на путь ученых, популяризации науки в молодежной среде.

В свою очередь, начальник управления научно-информационной деятельности РАН и взаимодействия с научно-образовательным сообществом Станислав Давыденко отметил, что Российская академия наук совместно с ННГУ планирует сделать Школу для учителей химии, биологии и естествознания базовых общеобразовательных учреждений РАН в Нижнем Новгороде ежегодной.

Слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации, именные сертификаты и книги-альбомы "Менделеев: Ученый. Метролог. Педагог".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph