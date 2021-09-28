Школа для учителей базовых общеобразовательных учреждений РАН прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Школа для учителей химии, биологии и естествознания базовых общеобразовательных учреждений РАН прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, слушателями школы стали 37 педагогов естественнонаучных предметов базовых школ РАН из 15 регионов нашей страны.

К мероприятию в режиме онлайн могли подключиться все желающие. Участников ждали 26 научно-популярных лекций ведущих ученых нашей страны, 15 экскурсий в лаборатории, исследовательские институты и научные центры Нижнего Новгорода. Специалисты обсудили методики преподавания и способов решения школьниками олимпиадных задач, обменялись опытом организации урочной и внешкольной деятельности обучающихся.

В своем выступлении на церемонии закрытия школы министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила важность такого мероприятия для эффективной интеграции науки и образования, привлечения школьников на путь ученых, популяризации науки в молодежной среде.

В свою очередь, начальник управления научно-информационной деятельности РАН и взаимодействия с научно-образовательным сообществом Станислав Давыденко отметил, что Российская академия наук совместно с ННГУ планирует сделать Школу для учителей химии, биологии и естествознания базовых общеобразовательных учреждений РАН в Нижнем Новгороде ежегодной.

Слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации, именные сертификаты и книги-альбомы "Менделеев: Ученый. Метролог. Педагог".