Владельца затонувшего под Городцом буксира оштрафовали за загрязнение Волги Происшествия

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росприроднадзор привлёк к ответственности владельца буксира, ставшего причиной загрязнения акватории Волги в Городецком районе Нижегородской области в мае этого года. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Напомним, 1 мая 2021 года в акватории Волги в Городецком районе затонул буксир, в результате чего в воду попали нефтепродукты.

Прив выезде на место специалисты Управления Росприроднадзора обнаружили полузатопленный буксир "Портовый-6" у причала ПАО "ССК", а на поверхности реки от судна тянулся след буксировки - масляная плёнка и запах нефтепродуктов.

Площадь загрязненной акватории составила 445 кв.м, уточнили в ведомстве.

В ходе проведенного административного расследования был установлен собственник судна - ООО "Дайсинг", зарегистрированное в Москве.

Компания была признана виновной в нарушении Водного кодекса РФ и Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ (ч. 2 ст. 8.14 КоАП РФ).

В соответствии с действующим КоАП штраф за данное правонарушение составил 80 тыс. рублей. Кроме того, Росприроднадзор устанавливает размер вреда, причинённого водному объекту, который также будет предъявлен нарушителю.

Напомним, почти 2 тысячи литров нефтепродуктов собрали прошлой осенью с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины. Сообщалось, что в этом районе на поверхности Волги часто появляются нефтяные пятна. Из-за этого в Нижнем Новгороде неоднократно вводили режим чрезвычайной ситуации.