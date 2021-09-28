Роспотребнадзор рассказал о динамике заболеваемости нижегородцев из категорий риска

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко рассказала о динамике заболеваемости нижегородцев из категорий риска в ходе брифинга 10 октября.
По ее словам, среди заболевших по-прежнему преобладают пожилые нижегородцы. Именно в этой возрастной группе больше всего тяжелых и крайне тяжелых случаев течения болезни. При этом прививку от COVID-19 сделали всего чуть более 40% нижегородцев старше 60 лет.
Ранее Наталия Кучеренко отмечала, что наибольшая заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области регистрируется на промышленных предприятиях и в офисах.
"Сейчас заболеваемость среди работников промпредприятий снизилась на 11%, офисов - на 10%, торговли - на 24%", - рассказала она.
Это, по мнению санитарного врача, связано с введением нерабочих дней и вакцинальной кампанией. Так, в октябре Роспотребнадзором было выпущено постановление, согласно которому нужно организовать вакцинацию от коронавируса не менее 80% сотрудников промышленных предприятий региона.
На сегодняшний день, по словам Наталии Кучеренко составлено два протокола о нарушении этого постановления. Еще два предприятия общественного питания за недостижения уровня вакцинации сотрудников закрыты по решению суда.
Ранее сообщалось, что нижегородские медики начали подготовку к пятой волне коронавируса.
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