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Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области

10 ноября 2021 15:42  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

"В борьбу с COVID-19 включилась и Нижегородская детская областная больница", - сказал министр.

Как пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко, в четвертую волну случаи заболевания детей коронавирусом стали более частотными, чем в прошлые.

Напомним, с начала пандемии в Нижегородской области COVID-19 переболели 24 747 несовершеннолетних.

Напомним также, что нижегородский НИИ разрабатывает вакцину от COVID-19 в виде спрея для детей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19. Их можно вакцинировать не так срочно, как первоочередные группы (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, медработники). Тем не менее, ставить прививку этой категории населения можно по решению родителей или опекунов.

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
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