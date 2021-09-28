Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году Общество

Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин, комментируя проект бюджета на следующий год.

"Количество общественных пространств растет, а значит должно быть увеличено и финансирование их содержания: в следующем году оно вырастет на треть. Обеспечение сохранности и безопасности благоустроенных территорий – это очень важная тема, которая волнует нижегородцев и требует внимания, поэтому по поручению главы города Юрия Шалабаева мы увеличиваем финансирование этого направления", - сказал он.

Дмитрий Сивохин отметил, что за три года - при подготовке к 800-летию города и по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" - в Нижнем Новгороде приведено в порядок 136 парков и скверов.

"В следующем году работа продолжится – нижегородцы уже выбрали 30 пространств для благоустройства", – добавил первый заместитель главы города.

Он также призвал нижегородцев бережнее относиться к обновленным пространствам, чтобы они служили дольше. Ранее сообщалось, что патрулирование благоустроенных общественных мест могут усилить в Нижнем Новгороде

Кроме того, особое внимание в проекте бюджета уделено ремонту и содержанию ливневой канализации города.

"Это еще одна актуальная тема, по которой поступало много обращений от жителей. Поэтому только на ремонт и содержание ливневок в следующем году мы планируем направить около 150 млн рублей. Еще 100 млн направят на установку новых контейнерных площадок для частного сектора и рекультивацию свалок на Московском шоссе и улице Заовражной", - рассказал Дмитрий Сивохин.