Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2021 17:50  [23] Завершающий объект по программе "Вам решать-2021" устанавливают в Сормовском районе
10 ноября 2021 17:43  [50] Перебои в теплоснабжении многоэтажек наблюдаются в Дзержинске
10 ноября 2021 17:35  [56] Банк "Открытие": всего 9% жителей Приволжья верят, что пандемия закончится в 2022 году
10 ноября 2021 17:26  [67] Нижегородский врач-онколог вышел в финал конкурса на присуждение престижной профессиональной премии
10 ноября 2021 17:24  [63] Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году
10 ноября 2021 17:00  [95] Концертную зону оборудуют на Моховых горах в городе Бор
10 ноября 2021 16:26  [118] Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области не зарегистрировано
10 ноября 2021 16:14  [105] Давид Мелик-Гусейнов: "Нижегородцы могут посетить больного в "красной зоне" в особых случаях"
10 ноября 2021 16:10  [108] Около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году
10 ноября 2021 15:42  [361] Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области
Общество

Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году

10 ноября 2021 17:24  [63] Общество

Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин, комментируя проект бюджета на следующий год.

"Количество общественных пространств растет, а значит должно быть увеличено и финансирование их содержания: в следующем году оно вырастет на треть. Обеспечение сохранности и безопасности благоустроенных территорий – это очень важная тема, которая волнует нижегородцев и требует внимания, поэтому по поручению главы города Юрия Шалабаева мы увеличиваем финансирование этого направления", - сказал он.

Дмитрий Сивохин отметил, что за три года - при подготовке к 800-летию города и по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" - в Нижнем Новгороде приведено в порядок 136 парков и скверов.

"В следующем году работа продолжится – нижегородцы уже выбрали 30 пространств для благоустройства", – добавил первый заместитель главы города.

Он также призвал нижегородцев бережнее относиться к обновленным пространствам, чтобы они служили дольше. Ранее сообщалось, что патрулирование благоустроенных общественных мест могут усилить в Нижнем Новгороде

Кроме того, особое внимание в проекте бюджета уделено ремонту и содержанию ливневой канализации города.

"Это еще одна актуальная тема, по которой поступало много обращений от жителей. Поэтому только на ремонт и содержание ливневок в следующем году мы планируем направить около 150 млн рублей. Еще 100 млн направят на установку новых контейнерных площадок для частного сектора и рекультивацию свалок на Московском шоссе и улице Заовражной", - рассказал Дмитрий Сивохин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph