Банк "Открытие": всего 9% жителей Приволжья верят, что пандемия закончится в 2022 году Общество

Банк "Открытие" провёл среди жителей крупных городов, в том числе и на территории ПФО, опрос о том, как пандемия COVID-19 изменила образ жизни и финансовое положение россиян.

Оценивая возможные сроки окончания пандемии, 35% опрошенных затруднились с ответом. Лишь 13% полагают, что она закончится в 2022 году. Больше всего оптимистов на Северном Кавказе (20%), меньше всего - в Приволжском федеральном округе (9%). Каждый пятый (21%) надеется на окончание пандемии через 3-5 лет. Еще 5% полагают, что это случится через 5-10 лет. При этом, по мнению 25% россиян болезнь с нами навсегда, поэтому можно жить обычной жизнью, сокращая ограничения. Чаще всего такой ответ давали жители Южного федерального округа (30%), реже других - сибиряки (21%).

45% россиян заявили, что пандемия не изменила их образ жизни (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). 23% (и 36% жителей Москвы и Московской области) стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. Каждый пятый (21%) начал меньше пользоваться общественным транспортом. 17% теперь чаще пользуются дистанционными финансовыми услугами и перестали ходить в офисы банков. 14% начали откладывать деньги на «черный день» (в июне прошлого года о желании создать собственную подушку безопасности из-за пандемии заявляли 39% россиян). 12% боятся путешествовать, 10% стали сильнее бояться заболеть и меньше доверять врачам. 6% (и 11% жителей Московского региона) заявили, что во время пандемии начали больше путешествовать по России.

42% опрошенных сообщили, что пандемия не изменила их финансовое положение. При этом 52% заявили о его ухудшении. У 39% из них финансовое положение ухудшилось незначительно, 13% заявили о серьезном ухудшении или потере всех доходов. 6% заявили об улучшении своего финансового положения во время пандемии, из них 1% - о значительном улучшении и 5% - о незначительном. Год назад, в ноябре 2020-го, о снижении своих доходов из-за пандемии в ходе аналогичного опроса заявляла половина респондентов.

Россияне полагают, что многие пандемические ограничения останутся с нами навсегда (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). По мнению 62%, нам постоянно придется вакцинироваться и ревакцинироваться. 36% считают, что навсегда останется масочный режим. 34% прогнозируют появление постоянных ковид-паспортов и QR-кодов. 29% полагают, что останется необходимость сдавать тесты на ковид при авиаперелетах, 16% прогнозируют сохранение термометрии в офисах.

Некоторые приобретенные во время пандемии привычки сами россияне хотели бы оставить на всю жизнь (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа).

40% намерены и после пандемии больше внимания уделять своему здоровью. 27% хотят и дальше пользоваться финансовыми продуктами и услугами онлайн. По 26% хотели бы сохранить возможность работать удаленно, а также заказывать онлайн еду и другие товары. 24% хотят и дальше копить деньги. 14% намерены сохранить онлайн-общение, по 13% - путешествовать по России и не пользоваться наличными деньгами.

При этом 37% россиян хотели бы полностью вернуться к своему допандемийному образу жизни. Выше всего их доля в Южном федеральном округе (46%) и на Дальнем Востоке (44%), ниже всего - на Урале (29%) и в Сибири (31%).