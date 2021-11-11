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Обыски и выемка документов проходят в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили источник в силовом ведомстве.
Согласно полученной информации, обыски проводят сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно со следователями Следственного комитета по региону.
Напомним, что в марте силовики проводили обыски в нижегородском ЛУ МВД России на транспорте. В отношении руководства ведомства возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.
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