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Политика

Обыски и выемка документов проходят в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода

11 ноября 2021 12:08  [1290] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Обыски и выемка документов проходят в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили источник в силовом ведомстве.

Согласно полученной информации, обыски проводят сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно со следователями Следственного комитета по региону.

Напомним, что в марте силовики проводили обыски в нижегородском ЛУ МВД России на транспорте. В отношении руководства ведомства возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

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Теги:
Обыск чиновники
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