Нижегородский аэропорт официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве

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Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В адрес коллектива АО "МАНН" (Международный аэропорт Нижний Новгород) поступило благодарственное письмо "За умелое обеспечение безопасности полетов в сложных метеорологических условиях" от имени руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.
Напомним, что из-за сильного тумана в Москве следовавшие туда авиасуда были отправлены на запасной аэродром - международный аэропорт Нижний Новгород. В результате аэропорт внепланово принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. В общей сложности в самолетах находилось более 5 тысяч пассажиров.
Количество прибывших бортов превысило нормативную пропускную способность аэропорта - 27 самолетов.
При этом, отмечается, что коллектив обеспечил прием, обслуживание и отправку самолетов соблюдая главный приоритет авиации – безопасность полетов.
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