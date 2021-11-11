Нижегородский аэропорт официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В адрес коллектива АО "МАНН" (Международный аэропорт Нижний Новгород) поступило благодарственное письмо "За умелое обеспечение безопасности полетов в сложных метеорологических условиях" от имени руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Напомним, что из-за сильного тумана в Москве следовавшие туда авиасуда были отправлены на запасной аэродром - международный аэропорт Нижний Новгород. В результате аэропорт внепланово принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. В общей сложности в самолетах находилось более 5 тысяч пассажиров.

Количество прибывших бортов превысило нормативную пропускную способность аэропорта - 27 самолетов.

При этом, отмечается, что коллектив обеспечил прием, обслуживание и отправку самолетов соблюдая главный приоритет авиации – безопасность полетов.