Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2021 14:30  [117] Более 70 спецмашин обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололёдными материалами
11 ноября 2021 14:27  [102] Движение транспорта на участке ул. Гордеевской временно приостановят
11 ноября 2021 14:14  [124] Отдельно стоящие магазины могут работать без проверки QR-кодов у нижегородцев
11 ноября 2021 13:20  [195] Фотографов и аниматоров запретили приглашать на новогодние ёлки в нижегородских детсадах и школах
11 ноября 2021 13:17  [85] Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:09  [124] Нижегородский аэропорт официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве
11 ноября 2021 13:04  [147] Нижний Новгород вошел в тройку городов с самыми снежными зимами
11 ноября 2021 12:55  [112] Шестнадцать новых площадок для выгула и дрессировки собак построили в Нижнем Новгороде в 2021 году
11 ноября 2021 12:27  [200] Гендиректора ООО "Старком" оштрафовали на 1,6 млн рублей за срыв сроков при благоустройстве сквера на Красных Зорь
11 ноября 2021 12:24  [202] Еще 783 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области
Общество

Нижегородский аэропорт официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве

11 ноября 2021 13:09  [124] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова официально поблагодарили за работу в день сильного тумана в Москве 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В адрес коллектива АО "МАНН" (Международный аэропорт Нижний Новгород) поступило благодарственное письмо "За умелое обеспечение безопасности полетов в сложных метеорологических условиях" от имени руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Напомним, что из-за сильного тумана в Москве следовавшие туда авиасуда были отправлены на запасной аэродром - международный аэропорт Нижний Новгород. В результате аэропорт внепланово принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. В общей сложности в самолетах находилось более 5 тысяч пассажиров.

Количество прибывших бортов превысило нормативную пропускную способность аэропорта - 27 самолетов.

При этом, отмечается, что коллектив обеспечил прием, обслуживание и отправку самолетов соблюдая главный приоритет авиации – безопасность полетов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Награды Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph