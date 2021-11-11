Шестнадцать новых площадок для выгула и дрессировки собак построили в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в 2021 году появилось 16 новых площадок для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Так, в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода да было построено десять площадок, на которые было выделено 8,8 млн. руб.

В настоящее время уже завершено устройство площадок по адресам:

- бульвар Южный, напротив д.7;

- ул. Космическая, напротив д.55;

- ул. Акимова, д.2;

- ул. Тихорецкая, д.11;

- ул. Бурнаковская, у д.75;

- ул. Кащенко, д.25;

- ул. Богородского, д.7/1;

- ул. Гаугеля, д.32.

В ближайшее время будут сданы площадки по ул. Исполкома, напротив домов 1-6 и по ул. Римского-Корсакова, д.15.

Кроме того, ещё шесть специализированных территорий, где можно позаниматься и поиграть с питомцем, были устроены по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды". Они расположены по адресам:

- озеро по ул. Пермякова;

- озеро «Сортировочное»;

- вдоль домов №№ 2,4,6,7,9 по ул. Болотникова;

- Лопатинский овраг;

- бульвар в мкр. "Щербинки-1" (от д.5а по ул. Ларина до д.186 по пр. Гагарина);

- сквер по ул. Бекетова, д.38.

В зоне выгула собак размещены различные тренажёры - качели, барьеры, лабиринты и другие, а также установлены дог-диспенсеры.

Напомним, что ранее выгул животных запретили на Нижневолжской набережной, а также рекомендовали не приводить собак в парк "Швейцария".