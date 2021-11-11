Свет временно отключили в 10 домах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 10 домах в Канавинском, Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах электроснабжения.

Так, с 9:00 до 13:00 света не будет в доме №14 по ул. Советской.

С 9:00 до 16:00 - в домах №23, 23/1 по ул. Мокроусова.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 свет отключат в домах по адресам: ул. Красноуральская,5а,7а, ул. Веденяпина,7,9,11, ул. Фучика,17,19.

Напомним, что накануне семнадцать домов и детский сад временно остались без света в связи с плановыми работами в Нижнем Новгороде.