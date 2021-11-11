Семнадцать домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семнадцать домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Так, в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам: ул. Лескова,19, ул. Прыгунова,10,12,14а, ул. Лоскутова, 20. С 13:00 до 19:00 свет отключат в домах №6а,6/1,6а/2,7а по ул.Мончегорская.

В Сормовском районе с 12:00 до 17:00 электроснабжения не будет по адресам: ул.Сутырина,22, ул. Ногина,3,5б,7.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 под отключения попадают здания в Московском районе: дома №3,5,7 по ул.Черняховского, дом №1 по ул. Баранова и детский сад №83 (ул. Чаадаева, 15а).

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.