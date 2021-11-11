Администрация Нижнего Новгорода определяет места для установки новогодних елей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода определяет места для установки новогодних елей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии города.

Согласно информации, в городе планируется установить искусственные ели, которые будут украшены игрушками и световыми элементами.

Как сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", в декабре планируется установка четырёх искусственных елей на парковых территориях: в парках "Светлоярский", "Дубки", парке Свердлова и на 2-ом парковом озере. В парке Станкозавода будет украшена небольшая живая ёлка.

В Автозаводском парке будут установлены две искусственные и одна живая ель: на центральной аллее, на сухом озере и на катке "Катушка".

В парке Победы искусственную ель установят в павильоне.

При этом, как пояснил собеседник НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации, решение о том, где установят главную новогоднюю ель еще не принято.

Напомним, что в 2020 году ель была установлена на пл. Минина. Её на свои средства приобрел инвестор.

При этом последние два года главная новогодняя ель была искусственной. Ее высота составляла 22 метра, диаметр (с учетом ограждения) - 15 метров. На ее приобретение было потрачено 10 млн рублей. Предыдущая ель также была искусственной и устанавливалась ежегодно с 2013 года. В 2018 году она была перевезена на территорию одного из районов.