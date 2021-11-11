Свет временно отключили на 15 улицах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в домах на 15 улицах Нижнего Новгорода 16 ноября. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключения попали улицы в Приокском районе: 30 лет Октября, Воронежская, Кулебакская, Салтыкова-Щедрина, Туранская, Лукояновская, Шахунская, Смежная и в Канавинском районе: ул.Н. Данченко, Красина, Тамбовская, Калужская, Спортивная, Артемовская, Зеленодольская.

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения. Свет в домах отключили в 9:00, предоставление коммунальной услуги возобновится к 17:00.