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Общество

Свет временно отключили на 15 улицах Нижнего Новгорода

16 ноября 2021 10:10  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в домах на 15 улицах Нижнего Новгорода 16 ноября. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключения попали улицы в Приокском районе: 30 лет Октября, Воронежская, Кулебакская, Салтыкова-Щедрина, Туранская, Лукояновская, Шахунская, Смежная и в Канавинском районе: ул.Н. Данченко, Красина, Тамбовская, Калужская, Спортивная, Артемовская, Зеленодольская.

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения. Свет в домах отключили в 9:00, предоставление коммунальной услуги возобновится к 17:00. 

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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