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Спорт

Нижегородское "Торпедо" всухую уступило "Салават Юлаеву"

17 ноября 2021 09:59  [58] Спорт

Фото: сайт команды

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское "Торпедо" всухую уступило "Салават Юлаеву". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, встреча двух команд состоялась 16 ноября в Нижнем Новгороде.

Итог матча: Торпедо (Нижний Новгород) — Салават Юлаев (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Судьи: С. Морозов, А.Сергеев; М.Берсенёв, Е.Юдин.

Торпедо: Тихомиров; Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров; Леннстрём — Мартынов, Чехович — Хривик — Заар; Марин — Мишарин, Веряев — Белевич — Тянулин; М.Федотов, Ураков — Михеев — Гончарук, Почивалов.

Голы: 0:1 — Маннинен (Гранлунд, Ларсен) — 8:42 (бол.), 0:2 — Маннинен (Кулёмин, Шмелёв) — 55:09.

Штраф: 6 (Мартынов, Заар, Орлов — по 2) — 8.

"Очень приятно было снова увидеть на трибунах болельщиков. К сожалению, мы не смогли их порадовать голами. В целом по игре мы действовали неплохо, моменты у нас были. Но когда ты не можешь забить, сложно выиграть матч. Нужно было использовать те моменты, которые были. Однако вратарь соперника выручил их в некоторых моментах. В остальном, повторюсь, мы хорошо двигались и играли. Соперник ждал своих моментов на контратаках, а мы не могли найти шансов в добивании, в реализации. Это был не наш день", - сказал, комментируя игру, главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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