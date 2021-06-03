Московские эксперты высоко оценили концепцию развития транспорта в Нижегородской агломерации Общество

Московские эксперты высоко оценили концепцию развития транспорта в Нижегородской агломерации

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Замгубернатора Сергей Морозов выступил с докладом о развитии транспорта Нижегородской агломерации, в частности метрополитена, на стратегический сессии "Инфраструктурное строительство. Технологический прорыв". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Мероприятие в онлайн-формате состоялась в рамках Московского урбанистического форума.

Согласно информации, жители агломерации совершают примерно 500 млн поездок на общественном транспорте в год.

"Ключевым элементом реформы является создание транспортного каркаса с опорой на электротранспорт, в первую очередь, метрополитен и трамвай", - доложил Сергей Морозов.

При модернизации инфраструктуры городского электротранспорта будет реконструировано 97 км существующих путей, построено около 24 км новых. Параллельно обновят почти 360 единиц подвижного состава.

Как сообщалось ранее, новые станции метро в Нижнем Новгороде планируется построить с помощью механизма инфраструктурных кредитов.

Предполагается, что запуск станции "Сенной" не только разгрузит за счёт оттока пассажиров наземного транспорта улично-дорожную сеть в историческом центре города, но и станет толчком комплексному развитию территории. Так, уже есть предложения от инвесторов о строительстве коммерческой недвижимости и жилья в районе будущей станции, что создаст дополнительно более 8 тысяч рабочих мест.

В свою очередь появление метро в центре Сормова сформирует полноценный транспортно-пересадочный узел, в котором также будут задействованы автобусы, трамваи и городские электрички.

Проектную документацию по продлению линии до станции "Сенная" разрабатывали в 2011 году. В рамках корректировки тоннели решено укоротить до 3 км, изменить планировку платформ, сократить количество стройплощадок с девяти до четырёх. Предполагается, что таким образом срок работ с изначальных 63-х уменьшится до 37-ми месяцев. Также снизятся затраты на строительство.

По оценке проектного института, после ввода четырёх новых станций и окончания транспортной реформы пассажиропоток в метро возрастёт в 2-2,5 раза.

Отмечается, что московские эксперты высоко оценили концепцию развития транспорта в Нижегородской агломерации.

"С радостью вижу, что в городах-миллионниках и, в частности, в Нижнем Новгороде власти имеют современное видение развития инфраструктуры. Это проект мирового уровня, и мы считаем, что при его реализации возможно применить самые современные инженерные и технологические решения. Проект уникальный, и сегодня у региона есть все возможности для его реализации", - оценила концепцию гендиректор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Напомним, 31 марта 2021 года президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ обсудил финансирование программ развития регионов. Инфраструктурную программу развития Нижегородской агломерации в ходе совещания представил губернатор Глеб Никитин. В первую очередь включены такие проекты, как редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода, развитие южных территорий города для жилищного строительства, комплексная реформа всей системы общественного транспорта. По данным главы региона, совокупная стоимость комплексной программы в первые 10 лет превышает 460 млрд рублей.

"Из них почти две трети — это средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. Оставшиеся чуть более трети необходимых инвестиций должны быть профинансированы государством", — отметил Глеб Никитин.