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Культура и отдых

Программа мероприятий "Рекорда" станет формироваться под кураторством нижегородских деятелей культуры

19 ноября 2021 17:33  [2] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Программа мероприятий центра "Рекорда" станет формироваться под кураторством нижегородских деятелей культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогами публичной презентации новой концепции развития центра, которая состоялась 19 ноября.

По словам одного из авторов концепции Артема Мещерякова, в первый год команда "Рекорда" будет работать с нижегородскими сообществами.

"Мы будем развивать те индустрии, которым требуется импульс, чтобы поднять их на новый уровень. Познакомим всех с успешными российскими и мировыми практиками. Следующим этапом станет создание собственных проектов - "Рекорд" будет эффективно реагировать на запросы креативной экономики и создавать собственные продукты", - сообщил он.

Команда центра культуры рассчитывают проводить в "Рекорде" мероприятия широкого спектра по четырем направлениям: кино, выставки, музыка, книги.

"Поскольку "Рекорд" -  в первую очередь, кинотеатр, особое внимание будет уделено репертуару. Одна из наших главных задач - сделать расписание регулярным и понятным. Кроме того, нам важно показывать здесь современное российское кино", - подчеркнула куратор направления Рекорд.Кино Лидия Кравченко. 

"Помимо этого, проект Рекорд.Кино будет поддерживать местное сообщество. В Нижнем множество талантливых кинематографистов - режиссеров, операторов, сценаристов, монтажеров и других крутых специалистов. В наших планах - сделать "Рекорд" площадкой для общения и обмена опытом. И, конечно, мы будем демонстрировать здесь кино и видео, которые были либо сняты нижегородцами, либо в самом Нижнем Новгороде", - добавила она.

(пресс-служба правительства Нижегородской области)

Что касается выставок, с 19 ноября в "Рекорде" представлена экспозиция BULKI BICEPS TRYING TO FLY художника Александра Кутового. Художник представляет скульптуру Пегаса в роли гимнастического коня, а головы античных персонажей Афродиты и Гипноса превращает в гири для силовых упражнений.  Как отмечают организаторы, "то, что в нашем сознании по умолчанию фигурирует как "золотой фонд мирового искусства", обрело предельно конкретную функцию и вписалось в современные массовые тенденции поддержания здоровья, увлечения спортом и внимания к собственному телу".

"В концепции перезапуска стоит задача сохранить лучшие ассоциации с музыкой в "Рекорде" и привнести в них прогрессивные подходы, новые имена, разнообразие жанров. Основа центра - экспериментальность. Именно поэтому обновленный "Рекорд" готовится организовывать и принимать в своих стенах различную экспериментальную музыку и жанры. Новая программа ориентирована как в сторону перформативных форматов, эмбиента, объединяющего классические инструменты и электронное звучание, так и в сторону популярной неоклассики", — рассказала куратор направления Рекорд.Музыка Олеся Гудыма.

Музыкальная программа "Рекорда" откроется выступлением трио Tony Karapetyan.

Направление Рекорд.Книги будет работать сразу с тремя составляющими литературного процесса: писателями, критиками и читателями. Как рассказала куратор направления Валентина Горшкова, перед центром стоит задача создать спокойное место "мягкой поддержки" авторов. То есть дать им возможность поработать с другими писателями, перенять опыт, техники, получить совет и предоставить им место для творчества. Помимо этого, здесь будут проходить профессиональные мастерские для критиков и блогеров. 

Также Рекорд.Книги будет работать с читателем: в пространстве будут проходить встречи книжных клубов, презентации книг. 

Напомним, центр культуры "Рекорд" открылся после реставрации в сентябре. Дизайн-проект реставрации был разработан в 2019 году. Работы проводились в несколько этапов: в 2019 году отреставрировали ротонду и заменили все коммуникации. В 2020 году завершилась реставрация фасада кинотеатра, ремонтно-реставрационные работы в фойе и ремонт зрительного зала. В 2021 году на средства областного бюджета было поставлено концертное оборудование.

Ранее сообщалось, что в атриуме центра установлена пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле, созданная современным художником Дмитрием Аске. Скульптуру видно из всех залов культурного центра.

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Теги:
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