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Общество

Аварийный ОКН "Дом Штерновой" в Нижнем Новгороде изымут у собственника

19 ноября 2021 17:53  [97] Общество
Дом №35 по улице Грузинской

Дом №35 по улице Грузинской

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Аварийный объект культурного наследия "Дом Штерновой" (ул. Грузинская, 35А) в Нижнем Новгороде изымут у собственника. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.

В октябре 2021 года в связи с наличием опасности внезапного обрушения ОКН на территории земельного участка, где он находится, был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Поскольку часть ОКН принадлежит физическому лицу, УГО ОКН Нижегородской области направило в межведомственную комиссию по вопросам реквизиции земельных участков ходатайство о необходимости изъятия его у собственника.

После этого предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ. Они продлятся в течение 18 месяцев с момента заключения договора на разработку проектной документации по сохранению ОКН.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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