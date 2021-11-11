Аварийный ОКН "Дом Штерновой" в Нижнем Новгороде изымут у собственника

Дом №35 по улице Грузинской
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Аварийный объект культурного наследия "Дом Штерновой" (ул. Грузинская, 35А) в Нижнем Новгороде изымут у собственника. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.
В октябре 2021 года в связи с наличием опасности внезапного обрушения ОКН на территории земельного участка, где он находится, был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Поскольку часть ОКН принадлежит физическому лицу, УГО ОКН Нижегородской области направило в межведомственную комиссию по вопросам реквизиции земельных участков ходатайство о необходимости изъятия его у собственника.
После этого предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ. Они продлятся в течение 18 месяцев с момента заключения договора на разработку проектной документации по сохранению ОКН.
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