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Общество

Спецтехника обрабатывает дороги в Нижнем Новгороде в ночь на 25 ноября

24 ноября 2021 20:38  [52] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Перед снегопадом, который начался в Нижнем Новгороде в ночь на четверг, дорожная спецтехника своевременно вышла на обработку дорог противогололёдными материалами. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Исходя из прогноза погоды, я дал поручение главам районов и руководителям дорожных предприятий принять меры и обработать дороги противогололедными материалами. На остановках общественного транспорта, тротуарах, придомовых территориях посыпкой противоголёдными материалами вручную займутся сотрудники муниципальных дорожных предприятий и работники районных ДУКов", - заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Ранее сообщалось, что ДУКИ и ТСЖ оштрафуют за ненадлежащую уборку снега во дворах Нижнего Новгорода

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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