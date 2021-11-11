Более 460 спецмашин и около 950 рабочих убирали снег в Нижнем Новгороде ночью и утром 25 ноября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На дорогах Нижнего Новгорода ночью на 25 ноября дежурили 156 единиц специализированной техники и 212 дорожных рабочих. Рано утром в первую смену вышли 733 дорожных рабочих и 305 спецмашин. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, в ночное время 81 комбинированная дорожная машина обрабатывала улицы города противогололёдными материалами, а после снегопада упор делали на расчистку тротуаров.

Так, за прошедшие сутки дороги района дважды обрабатывались реагентами, с улиц города вывезли 773 кубометра снега. Тротуары, остановки, пешеходные переходы также ночью чистили и обрабатывали.

"Расслабляться не надо, календарная зима ещё даже не началась, впереди у нас десятки снегопадов. Важно всё делать заблаговременно: обрабатывать дороги, держать технику в состоянии полной готовности, тогда снег не будет сюрпризом", – заявил градоначальник.

Напомним, перед снегопадом, который начался в Нижнем Новгороде в ночь на четверг, дорожная спецтехника своевременно вышла на обработку дорог противогололёдными материалами.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.