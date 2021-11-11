Нижегородские кинотеатры отменяют QR-коды для посещения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские кинотеатры отменяют QR-коды для посещения. Об этом сообщили представители организаций.

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности, которые позволяют кинотеатрам самостоятельно принять решение о допуске посетителей по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. Если вход зрителей будет осуществляться по кодам, теперь допускается 100% рассадка вместо 60%.

Об отказе от QR-кодов уже сообщили в социальных сетях представители "Империи Грез". С 26 ноября посмотреть фильмы на больших экранах кинотеатров сети смогут все зрители.

Также решение об отмене QR-кода для посещения принято руководством кинотеатра "Орленок", сообщается в соцсети.

В "Романовсинема" корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в настоящее время директором решается вопрос об отмене пропуска по QR-коду в кинотеатр, или же об увеличении количества посадочных мест, но с учетом допуска в зрительный зал только по QR-коду. Окончательное решение будет принято 26 ноября.

В "Синемапарк" на данный момент нет информации о принятии соответствующего решения. По общему телефону агентству сообщили, что для похода в кино по-прежнему требуется QR-код и паспорт.

Напомним, в октябре-ноябре доступ в нижегородские кинотеатры был возможен только по QR-кодам или мультипассам.