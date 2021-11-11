Парковку автомобилей запретят на улице Лескова по ночам

Схема транспортных ограничений
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 17 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Лескова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
В частности, ограничения будут действовать по обеим сторонам дороги на участке от ул. Янки Купалы до ул. Героя Прыгунова. Парковка на нём будет запрещена по средам в ночное время - с 00:00 до 06:00.
Как пояснили в дептрансе, данные изменения в организации дорожного движения необходимы для качественной уборки снега на улице Лескова.
Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на штрафстоянку.
Ранее запрет на парковку по ночам анонсировали на улицах Малой Ямской и Грузинской, Пролетарской и Березовской (с 10 декабря), а также на Сурикова и Терешковой (с 15 декабря) и на нескольких улицах в Верхних Печёрах.
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