Парковку автомобилей запретят на улице Лескова по ночам Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 17 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Лескова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.



В частности, ограничения будут действовать по обеим сторонам дороги на участке от ул. Янки Купалы до ул. Героя Прыгунова. Парковка на нём будет запрещена по средам в ночное время - с 00:00 до 06:00.

Как пояснили в дептрансе, данные изменения в организации дорожного движения необходимы для качественной уборки снега на улице Лескова.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на штрафстоянку.

Ранее запрет на парковку по ночам анонсировали на улицах Малой Ямской и Грузинской, Пролетарской и Березовской (с 10 декабря), а также на Сурикова и Терешковой (с 15 декабря) и на нескольких улицах в Верхних Печёрах.