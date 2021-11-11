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Общество

Аварийный путепровод на ул. Кузбасской капитально отремонтируют в следующем году

26 ноября 2021 15:11  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Путепровод на пересечении ул. Кузбасская, Рябцева и Московского шоссе капитально отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в ходе заседания профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода, на которой рассматривался проекта бюджета города.

На проведение данных работ в проекте бюджета города на следующий год предусмотрено порядка 200 млн рублей. 

"Это важнейший транспортный узел. Ежедневно пробки там составляют 7 баллов в пиковые часы", - отметил в ходе заседания председатель комиссии Станислав Прокопович.

Виталий Ковалев рассказал, что на сегодняшний день путепровод изношен по всем показателям и находится на грани аварийного состояния. В этом году на объекте проводились ремонтно-восстановительные работы по устранению дефекта балки.

"Вопрос стоял вплоть до остановки функционирования этого объекта, но нам удалось решить проблему локальными методами", - сказал глава департамента.

Ремонт в 2022 году запланирован по программе "Безопасные и качественные дороги".

По его словам, проектная документация на ремонт путепровода уже готова. Также получено заключение Госэкспертизы.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода закончила работу над проектом бюджета на предстоящий финансовый год и плановый период. Бюджет составлен без дефицита, доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей. 

Проект бюджета опубликован в открытом доступе - на сайте бюджетнн.рф, все желающие горожане могут с ним ознакомиться. Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Ремонтные работы
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