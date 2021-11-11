Ввод в эксплуатацию Нижегородской станции аэрации после реконструкции запланирован на конец 2024 года Общество

Фото: Нижегородский водоканал (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ввод в эксплуатацию станции аэрации, отвечающей за прием и биологическую очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора, после реконструкции запланирован на 2024 год. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии, на которой рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

"Согласно документам, завершение работ и ввод в эксплуатацию станции запланирован на 31 декабря 2024 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Нижегородский водоканал" по поручению администрации Нижнего Новгорода и при поддержке правительства региона закончил разработку проекта комплексной реконструкции станции аэрации. Она запланирована в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Проект был направлен на Госэкспертизу.

Отметим, что сооружения были спроектированы для очистки хозяйственно-бытовых стоков и не подразумевали очистку стоков промышленного происхождения. Они построены почти полвека назад - еще в 1974 году. Полная реконструкция позволит им работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод.