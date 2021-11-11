Движение транспорта на ул. Движенцев временно приостановят в связи с похоронами Омари Шарадзе 28 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта на ул. Движенцев в Нижнем Новгороде временно приостановят в связи с похоронами Омари Шарадзе 28 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 13:00 на участке от дома №17 Б до пересечения с улицей Гороховецкой. Будет организован объезд.

В департаменте пояснили, что изменение движения связано с проведением траурной церемонии.

Ранее сообщалось, что народный депутат России, депутат Нижегородского областного законодательного собрания, Лауреат премии Правительства РФ за достижения в области науки и техники, Заслуженный работник транспорта РФ, Заслуженный ветеран Нижегородской области Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия, 26 ноября.