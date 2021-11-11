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Общество

Более 70 дорожных знаков установят на двух улицах Приокского района

01 декабря 2021 15:57  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Приокском районе Нижнего Новгорода на улицах Сурикова и Терешковой в декабре установят 75 новых дорожных знаков. В настоящее время ведётся заключение муниципального контракта на проведение работ. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

В частности, на этих улицах появятся 20 знаков "Остановка запрещена", 15 знаков "Зона действия", 20 знаков "Время действия" и 20 знаков "Работает эвакуатор".

Как пояснили в администрации Приокского района, установка знаков нужна для обеспечения беспрепятственной уборки дорог и комфортного движения транспорта по данным улицам.

"К нам поступали обращения, что люди не могут проехать по этим улицам из-за неправильно припаркованных машин. Кроме того, коммунальные службы периодически не могли вовремя почистить дорогу. После проработки вопроса было принято решение установить знаки, что должно улучшить пропускную способность улиц", - сказал глава районной администрации Михаил Шатилов.

Напомним, с 15 декабря на улице Сурикова и на участке улицы Терешковой в определённые дни будет действовать запрет на парковку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в этом году отремонтировали и восстановили 1 479 светофоров, в том числе по заявкам жителей. Кроме того, на дорогах города в течение года установили 1 983 новых дорожных знака, обладающих улучшенными светоотражающими характеристиками.

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Теги:
Безопасность движение Приокский район
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