Резиденция Деда Мороза на Нижегородской ярмарке будет работать с 25 декабря по 9 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Резиденция Деда Мороза будет работать на Нижегородской ярмарке с 25 декабря по 9 января. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Для маленьких гостей в приемной главного новогоднего волшебника ежедневно будет организована анимационная программа.

Посетить Деда Мороза можно будет по предварительной регистрации. Родителям, сопровождающим ребенка, потребуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, или "мультипасс".

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Нижний Новгород 10 декабря.

Напомним, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. Новогодняя программа там откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января.

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