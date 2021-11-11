Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2021 16:33  [41] Пропавшего девятилетнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде
01 декабря 2021 16:19  [81] Нижегородские кафе откроют зимние веранды к Новому году
01 декабря 2021 16:13  [59] Движение транспорта приостановят по участку пр. Гагарина 2 декабря
01 декабря 2021 16:03  [76] Резиденция Деда Мороза на Нижегородской ярмарке будет работать с 25 декабря по 9 января
01 декабря 2021 15:57  [80] Более 70 дорожных знаков установят на двух улицах Приокского района
01 декабря 2021 15:40  [132] Новогодняя программа на Нижегородской ярмарке откроется концертом номеров шоу "Ледниковый период"
01 декабря 2021 15:24  [107] Нижегородцы могут принять участие в тотальном тесте "Доступная среда"
01 декабря 2021 14:56  [110] Абонентам Нижегородского водоканала списано почти 1,8 млн рублей пеней
01 декабря 2021 14:40  [137] Зарыбление водоемов, расселение зубров и помощь редким птицам: АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги реализации экопроектов
01 декабря 2021 14:17  [166] Деревья и столбы упали от сильного ветра в Нижнем Новгороде
Общество

Резиденция Деда Мороза на Нижегородской ярмарке будет работать с 25 декабря по 9 января

01 декабря 2021 16:03  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Резиденция Деда Мороза будет работать на Нижегородской ярмарке с 25 декабря по 9 января. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря. 

Для маленьких гостей в приемной главного новогоднего волшебника ежедневно будет организована анимационная программа.

Посетить Деда Мороза можно будет по предварительной регистрации. Родителям, сопровождающим ребенка, потребуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, или "мультипасс".

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Нижний Новгород 10 декабря.

Напомним, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. Новогодняя программа там откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Новый год Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph