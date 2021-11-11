Профильная комиссия гордумы поддержала проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 1 декабря рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин представил депутатам информацию об основных параметрах бюджета, а также о расходах по отраслям.

В частности, прогнозируется, что доходы бюджета в 2022 году составят 44,553 млрд рублей. Из них 19,578 млрд рублей - собственные доходы, 24,975 млрд рублей – межбюджетные трансферты.

Кроме того, по словам руководителя департамента финансов, планируемые налоговые доходы составят 15,989 млрд рублей, неналоговые доходы – 3,589 млрд рублей.

В структуре налоговых поступлений основной объём составляет НДФЛ – 9,5 млрд рублей. Налоги на совокупный доход спрогнозированы в сумме 3,5 млрд рублей, налоги на имущество – 3,7 млрд рублей.

В структуре неналоговых поступлений основной объём составят доходы от сдачи в аренду земельных участков - 1,4 млрд рублей.

Напомним, в 2022 году бюджет составлен без дефицита: доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей. По словам Юрия Мочалкина, приоритетными направлениями стали расходы инвестиционного характера, которые составили в структуре бюджета более 22%.

Как и в прошлые годы,бюджет сохранит свою социальную направленность: 57,1% от всех расходов будут направлены на образование, культуру и социальную политику.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман назвал бюджет на 2022 год грамотным и сбалансированным.

"Мы дошли до такого периода – по сути мы планируем бездефицитный бюджет – когда у нас в расходах должна появиться такая статья, как бюджет развития. Работа над дворовыми территориями, подходами к детским садам и школам и другими необходимостями, сформулированными депутатами, касается каждого жителя, – считает председатель постоянной комиссии. – В течение года у нас будет экономия, мы, кончено, миллиарды не сформируем, но десятки миллионов на текущие нужды, стопроцентно форматируемые как техники развития, будут востребованы. Давайте подумаем об этом", - сказал депутат.

Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год будет рассматриваться депутатами городской Думы на очередном заседании 14 декабря.

Напомним, проект бюджета опубликован в открытом доступе - на сайте бюджетнн.рф, все желающие горожане могут с ним ознакомиться, а 2 декабря состоятся публичные слушания по проекту.

Ранее сообщалось, что доходная и расходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 907 млн рублей.