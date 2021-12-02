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Экономика

Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022 год прошли в Нижнем Новгороде

02 декабря 2021 20:12  [3] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года прошли в Нижнем Новгороде. Для нижегородцев была организована видео-трансляция в сети интернет. В слушаниях приняли участие 418 человек, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что главный финансовый документ города на 2022 год свёрстан без дефицита: доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей. Собственные доходы в следующем году увеличатся на 23%, поступления из вышестоящих бюджетов – на 21%.

"57 копеек из каждого рубля пойдут на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, социальную поддержку горожан. По сравнению с этим годом более чем вдвое вырастут расходы на текущий ремонт учреждений образования с 218 млн рублей в 2022 году против 92,7 млн рублей в 2021-м году, в 2,6 раза, с 71,8 млн рублей до 185,7 млн рублей, увеличены расходы на приобретение оборудования для них. В 12 раз, с 2,5 млн рублей в 2021 году до 31,7 млн рублей в 2022 году, увеличены расходы на ремонт учреждений культуры, что позволит привести в порядок 20 зданий", – подчеркнул мэр.

Кроме того,1 млрд рублей планируется направить на содержание общественных пространств.Так, в 2022 году появится ещё 30 новых скверов, на которые будут направлены около 500 млн руб. из федерального бюджета по нацпроекту. На ремонт и содержание ливнёвок в следующем году планируется направить около 150 млн рублей. Еще 100 млн – на устройство площадок для мусора в частном секторе и рекультивацию свалок.

Директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин добавил, что 68 млм рублей направят на создание 18 воркаутов, ещё 104 млн – на ремонт спортивных учреждений.

На поддержку городского электротранспорта запланировано 640,2 млн рублей – на 12% больше, чем в этом году. На дорожное хозяйство предусмотрены расходы в сумме 3,4 млрд рублей, из них на капремонт автомобильных дорог и сооружений – 1,1 млрд рублей.

Юрий Шалабаев сообщил, что за три года администрации города удалось снизить удельный вес муниципального долга к собственным доходам на 10%, а также снизить кредиторскую задолженность муниципальных учреждений и предприятий более чем на миллиард рублей.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил конструктивную совместную работу мэрии и городского парламента. Он добавил, что проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов был рассмотрен всеми профильными комиссиями городской Думы и рекомендован к принятию.

"Мы дошли до такого этапа, когда в расходах должна появиться статья "бюджет развития" – на те направления, которые долгие годы оставались недофинсированными. Благоустройство дворовых территорий, подходы к детским садам и школам, освещение и другие вопросы, которые касаются каждого жителя. Наши ресурсные возможности позволяют эти насущные направления обеспечить", - сказал Лавричев.

Глава города Юрий Шалабаев поблагодарил принявших участие в публичных слушаниях нижегородцев и заявил, что власти постараются учитывать по максимуму пожелания граждан.

Свои предложения по проекту бюджета можно направлять до конца сегодняшнего дня – до 23:59 2 декабря, по электронной почте depfin@admgor.nnov.ru. Также можно воспользоваться сервисом "Интернет-приемная" на сайте нижнийновгород.рф.

Напомним, как и в прошлые годы,бюджет сохранит свою социальную направленность: 57,1% от всех расходов будут направлены на образование, культуру и социальную политику. Председатель постоянной комиссии Городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман назвал бюджет на 2022 год грамотным и сбалансированным.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания Финансы
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