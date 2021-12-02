Девять аварийных домов снесли в Нижегородском районе за 2021 год

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В Нижегородском районе областного центра в течение 2021 года под снос пошли девять домов, находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщила администрация Нижнего Новгорода.
В частности, был произведён демонтаж следующих ветхих зданий:
- д.2Б лит.В по ул. Грузинской,
- д.3А лит.Б по ул. Большой Перекрестной,
- д.18 лит.А по ул. Большие Овраги,
- д.11 лит.А по ул. Малой Ямской,
- дома 18Б и 20 - лит.А, А1, А2 по ул. Сергиевской,
- дома 7А и 10А лит.Б по ул. Новосолдатской.
Кроме того, 2 декабря стартовали работы по сносу расселённого аварийного дома №129а лит.Б по ул. Максима Горького.
Глава районной администрации Илья Лагутин отметил, что в текущем году в Нижегородском районе были проведены глобальные работы по комплексному благоустройству. И демонтаж аварийных построек - важная составляющая этого процесса. Это необходимо не только для эстетического восприятия, но и для безопасности жителей.
Лагутин добавил, что работа с бесхозными зданиями и постройками будет продолжена и в следующем году.
В администрации Нижегородского района уточнили, что демонтаж аварийных домов согласовывается с экспертным советом при Минграде Нижегородской области. Так, например, в этом году планировалось снести аварийный расселённый дом №18а лит.В в Холодном переулке. Но поскольку строение примыкает к объекту культурного наследия – дому №18/39 мещанина Я.К.Рыбина, а также имеет ценные декоративные элементы на фасадах, решение о сносе было отменено.
Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде демонтировали 1 153 незаконно размещённых сарая и 461 гараж. При этом, по результатам проведения конкурентных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объёме 5,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на улице Новой разобрали три старинных дома-ОКН. На их месте возведут объекты капитального строительства. А вот разобранные постройки планировалось переместить и снова собрать.
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