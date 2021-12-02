Девять аварийных домов снесли в Нижегородском районе за 2021 год Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском районе областного центра в течение 2021 года под снос пошли девять домов, находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщила администрация Нижнего Новгорода.

В частности, был произведён демонтаж следующих ветхих зданий:

- д.2Б лит.В по ул. Грузинской,

- д.3А лит.Б по ул. Большой Перекрестной,

- д.18 лит.А по ул. Большие Овраги,

- д.11 лит.А по ул. Малой Ямской,

- дома 18Б и 20 - лит.А, А1, А2 по ул. Сергиевской,

- дома 7А и 10А лит.Б по ул. Новосолдатской.

Кроме того, 2 декабря стартовали работы по сносу расселённого аварийного дома №129а лит.Б по ул. Максима Горького.

Глава районной администрации Илья Лагутин отметил, что в текущем году в Нижегородском районе были проведены глобальные работы по комплексному благоустройству. И демонтаж аварийных построек - важная составляющая этого процесса. Это необходимо не только для эстетического восприятия, но и для безопасности жителей.

Лагутин добавил, что работа с бесхозными зданиями и постройками будет продолжена и в следующем году.

В администрации Нижегородского района уточнили, что демонтаж аварийных домов согласовывается с экспертным советом при Минграде Нижегородской области. Так, например, в этом году планировалось снести аварийный расселённый дом №18а лит.В в Холодном переулке. Но поскольку строение примыкает к объекту культурного наследия – дому №18/39 мещанина Я.К.Рыбина, а также имеет ценные декоративные элементы на фасадах, решение о сносе было отменено.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде демонтировали 1 153 незаконно размещённых сарая и 461 гараж. При этом, по результатам проведения конкурентных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объёме 5,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на улице Новой разобрали три старинных дома-ОКН. На их месте возведут объекты капитального строительства. А вот разобранные постройки планировалось переместить и снова собрать.