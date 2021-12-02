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Общество

Движение общественного транспорта по улице Светлоярской восстановят с 7 декабря

03 декабря 2021 17:45  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с открытием после реконструкции участков улиц Светлоярской и Кузьмина в Нижнем Новгороде с 7 декабря будет частично восстановлено движение автобусов по маршрутам, которые ранее были изменены в связи со строительством транспортной развязки на улице Циолковского. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, изменения коснутся движения автобусов по маршрутам А-8, А-35, А-12, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76, Т-94.

Так, от ул.Торфяной в направлении пр. 70 лет Октября автобусы пойдут по ул.Кузьмина, Светлоярской (без заезда на ул.Мокроусова) и далее по маршруту.

От пр. 70 лет Октября в направлении ул.Торфяной движение автобусов будет осуществляться по ул.Светлоярской (без заезда на ул.Мокроусова), ул.Кузьмина и далее по маршруту.

Объезд ул.Циолковского будет сохранён через ул.Торфяную, Травяную, Федосеенко, Коммуны, Мирошникова.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна с 4 декабря по 25 мая будет приостановлено движение транспорта по двум улицам. Так, ограничения введут на ул.Циолковского - на участке дороги от ул.Мирошникова до ул.Торфяной, а также на ул.Культуры - на участке дороги от дома 113 до ул. Коперника.

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Теги:
движение Сормовский район Транспорт
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