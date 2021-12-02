Ёлочные базары откроются в Нижнем Новгороде 10 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Большинство ёлочных базаров откроется в Нижнем Новгороде 10 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Они будет работать до 31 декабря включительно.

На территории Автозаводского района палатки для продажи натуральных и искусственных елей, а также новогодних украшений установят по следующим адресам:

- ул. Маковского, 17 (за рынком "Мончегорский");

- ул. Космическая у д.58А;

- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток");

- ул.Плотникова, 4а (у автостоянки);

- ул.Львовская, 7 ("Торговые ряды").

В Московском районе планируется организовать два места продажи у ТЦ "Вишневый сад" на ул. Чаадаева, 28.

В Советском районе будут работать две палатки для продажи натуральных елей и хвойного лапника на пересечении ул. Пушкина и ул. Артельной и три палатки на ул. им. Генерала Ивлиева у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2".

Для размещения палаток в Нижегородском районе определены два места по адресу: ул. Костина у д.13 (у входа на "Средной рынок").

Администрация Ленинского района согласовала проведение новогодней ярмарки с 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года с 9:00 до 21:00 на территории ЦНТ "Комсомолка" (пл. Комсомольская, 6). Там, в том числе, можно будет приобрести новогодние ели.

Предполагается, что работа ёлочных базаров в Сормовском районе будет организована у ТЦ "Севен" (пр. Кораблестроителей, 22б) и "Каскад Хаус" (ул. Щербакова, 15). Ориентировочно они откроются к 15 декабря.

Как сообщили в администрации Приокского района, 7 декабря только пройдет аукцион на право заключения договора на размещение НТО у д.20 в мкр "Щербинки-1".

В Канавинском районе ёлочные базары откроются не раньше 20 декабря. В настоящее время уточняется место их организации и график работы.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России".

Напомним также, что монтаж новогодних елей и иллюминации начался в Нижнем Новгороде 25 ноября. Всего в городе появится более 150 новогодних красавиц.