Конкурс на проектирование новых станций нижегородского метро планируется объявить следующей осенью Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурс на проектирование новых станций "Варя" и "Сормовская" нижегородского метрополитена планируется объявить следующей осенью. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Речь идет о продлении "Сормовско-Мещерской" линии.

"Предполагаемый срок объявления торгов на разработку проектно-сметной документации - октябрь 2022 года", - рассказали в ведомстве.

Сами станции планируется построить и ввести в эксплуатацию к декабрю 2026 года.

Ранее сообщалось, что на разработку ПСД потребуется 12 месяцев. Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей.

Напомним, в начале декабря Нижегородская область получила первый миллиард рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.

В заявке региона несколько направлений, среди которых - развитие метрополитена. Актуализацией проектной документации и строительством двух станций Автозаводской линии метрополитена("Горьковской" и "Сенной") займется "Моспроект-3". 10 декабря планируется подписать с компанией, победившей в конкурсной процедуре, контракт "под ключ" стоимостью 35,5 млрд, и полученные федеральные средства будут направлены на оплату.