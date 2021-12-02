Коммунальные службы будут всю ночь убирать снег с улиц Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские дорожники вышли на прометание улиц после проведённой обработки дорог противогололёдными материалами. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупредили, что во второй половине 7 декабря и утром 8 декабря в Нижнем Новгороде ожидается обильный снегопад, метель и как следствие - появление снежных заносов, налипание мокрого снега, а также накат и гололедица.

Ещё днём, перед прогнозируемым ухудшением погоды, дорожная техника и рабочие обработали проезжие части и тротуары реагентами. Так, на уборку дорог вышли 341 спецмашин и 755 дорожных рабочих.

С 17.00 началось прометание магистралей с одновременной обработкой. После того, как минет час пик, на дороги выйдет спецтехника для формирования снежных валов, которые уже ночью вывозить с дорог. Эта работа будет организована в круглосуточном режиме.

Юрий Шалабаев также дал поручение главам районов с периодичностью в несколько часов докладывать о ситуации на дорогах.

Ранее сообщалось, что на Мызинском мосту проводится противогололёдная обработка.

Напомним, тяжёлая техника будет помогать автомобилям на федеральных трассах Нижегородской области в условиях непогоды.