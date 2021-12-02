Движение транспорта приостановят на участке переулка Мотальный Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят на участке переулка Мотальный. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 08:00 9 декабря до 23:59 15 декабря будет приостановлено движение транспорта на участке дороги переулка Мотального напротив дома №10 с организацией объезда зоны производства работ.

Отмечается, что место проведения работ можно будет объехать по улицам Молитовской, Делегатской и Трамвайному переулку.

Как сообщалось ранее, движение транспорта перекроют на улицах Циолковского и Культуры с 4 декабря по 25 мая.