Олег Лавричев: "Сегодня мы отдаем дань памяти не только Героям далекого прошлого, но и чествуем современников" Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с днем Героев Отечества.

По его словам, сегодня наша страна отмечает памятную дату, связанную с почитанием многовековой истории российского воинства. В этот день мы отдаем дань памяти не только Героям далекого прошлого, но и чествуем современников – Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

"Чествуя сегодня обладателей высших знаков отличия – кавалеров Ордена Славы, Ордена Мужества, Ордена Святого Георгия, Ордена Андрея Первозванного, мы гордимся нашими Героями. Людьми, которые рисковали, а порой и жертвовали собой не ради славы и почета, наград и всеобщего признания, а защищая свою Родину и нас с вами", - сказал он.

"На конкретных примерах самоотверженного и бескорыстного служения Родине воспитывается национальная гордость, формируется единство российского духа, преумножается сила и мощь нашего государства", - говорится в поздравлении Олега Лавричева.

"Традиционно сегодня мы низко кланяемся нашим ветеранам, чтим память тех, кто награжден посмертно, благодарим всех Героев, стоящих в строю. От всей души поздравляю вас с праздником! Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира", - резюмировал председатель Гордумы.