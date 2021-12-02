Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет на 2022 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов. Об этом сообщили в Гордуме.

Согласно информации, 14 декабря проходит финальное в этом году заседание Гордумы.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, бюджет города на 2022 год сформирован без дефицита, его доходная и расходная части составляют 44 млрд 553,3 млн рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы России на 2022 год утвержден в сумме 24 млрд 974,8 млн рублей. Это на 21% больше по сравнению с первоначальным бюджетом 2021 года.

Бюджет на будущий год сохранит свою социальную направленность - почти 60% расходов заложено на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода закончила работу над проектом бюджета на предстоящий финансовый год и плановый период. Бюджет составлен без дефицита, доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей. Каждая комиссия Думы рассмотрела параметры бюджета и внесла необходимые правки.

Проект бюджета опубликован в открытом доступе - на сайте бюджетнн.рф, все желающие горожане могут с ним ознакомиться. Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год.

Ранее также сообщалось, что администрация города не планирует привлекать дополнительных кредитов в 2022 году.