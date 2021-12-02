Платные парковки введут еще по 26 адресам в Нижнем Новгороде в ближайшее время Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Платные парковки введут еще по 26 адресам в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации города.

Так, с 20 декабря текущего года в опытную эксплуатацию запустят девять парковочных зон, расположенных на улицах:

- Воровского (от ул. Костина до ул. М.Горького),

- Кожевенный пер.,

- Новая (от пл. М. Горького до ул. Ильинской),

- Октябрьская (от ул. Варварская до ул. Ошарская),

- Ошарская (от ул. Горького до ул. Володарского),

- Пискунова (от ул. Б.Печерская до ул. Ульянова),

- Решетниковская (от ул. М. Горького до ул. Звездинка),

- Луначарского (от ул. Коммунистическая до ул. Марата),

- Луначарского (под метромостом, ул. И.Романова).

Затем с 27 декабря - восемь парковочных зон на улицах:

- Нагорный пер.,

- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ошарской),

- Арзамасская,

- Большая Покровская (от д. №63 по ул. Б.Покровская),

- Городецкий пер.,

- Горького (от д. №141 до д. №145),

- Горького (от д. №162 до д. №154),

- Казарменный пер.

Кроме того, с 10 января 2022 года - девять парковочных зон на улицах:

- Грузинская (от ул. Б. Покровская до ул. Ошарская),

- Добролюбова (от Зеленского съезда до ул. Б. Покровская),

- Нижне-Волжская наб. (от ул. Широкая до пер. Казарменный, от д.1Б до пер. Казарменный),

- Окский съезд (от д. №2 до д.4),

- Решетниковская (от ул. М. Горького до ул. Звездинка),

- Сергиевская (от ул. Ильинская до ул. Добролюбова),

- Студеная (от ул. Звездинка до пер. Холодный),

- Трудовая (от ул. Белинского до ул. М.Горького),

- Чернопрудский пер.

"Фактический срок запуска парковочного пространства будет определен в зависимости от готовности сторон. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства", - отметили в администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас в городе функционирует три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции). Введены в опытную эксплуатацию 25 парковочных зон открытого типа, а именно:

- ул. Рождественская от д.19 до д. 49,

- Нижне-Волжская набережная (справа от Речного вокзала, напротив д. 14 по Нижне-Волжской набережной),

- ул. Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул.Б.Покровская),

- ул. Пискунова (от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина, от ул. Ульянова до ул. Варварская),

- ул. Чкалова от д.1 до д.29,

- ул. Ошарская (от ул. Октябрьская до ул. Пискунова),

- ул. Нестерова (от ул. Ковалихинской до ул. Ульянова),

- ул. Родионова от д. 111 до д. 23 (в местах расширения проезжей части),

- ул. Добролюбова от д. 5 до Зеленского съезда),

- Новая (от пл. М. Горького до ул. Белинского),

- Короленко (от ул. Славянская до ул. Новая, от ул. Белинского до ул. Новая),

- Литвинова (от ул. Приокская до ул. Даля),

- Бекетова (от ул. Нартова до д.15),

- Кулибина (от ул. Белинского до ул. Тимирязева),

- Пискунова (от ул. Минина до ул. Б.Печерская, от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская),

- Вокзальная (от ул. Коммунистическая до ул. Литвинова),

- Даля (от ул. Канавинской до пл. Революции),

- Долгополова (от ул. Прокофьева до ул. Июльских дней),

- Луначарского (от ул. Литвинова до ул. Канавинской),

- Коммунистическая (от ул. Вокзальная до ул. Луначарского).

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Время нахождения автомобиля на парковке контролируется устройствами фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ: SMS на короткий номер, приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android, паркоматы, в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru). Оплата парковки также возможна за час, сутки, месяц, год.

Ранее сообщалось, что все парковки открытого типа в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будут бесплатными.