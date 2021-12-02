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Общество

Все открытые парковки Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут бесплатными

14 декабря 2021 15:12  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Все парковки открытого типа в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будут бесплатными. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Дело в том, что в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города, нижегородцы могут свободно пользоваться такими парковочными зонами в выходные и праздничные дни. Таким образом, в новогодние праздники любой житель города сможет воспользоваться платной парковкой открытого типа, не заплатив.

Также бесплатная работа парковок предусмотрена в период с 20:00 до 8:00 в рабочие дни.

При этом закрытые парковки будут работать в обычном режиме.

Напомним, категория льготных пользователей платными парковками расширена в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Парковка
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